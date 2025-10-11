µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ë½¸¤¹¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¡×CS¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ì¤ë¡Ö3°Ì¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó10Æü¤Î¡Ønews zero¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤¬Ëè·îÂÐÃÌ¤·¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µð¿Í¤Ï¡¢11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï²¼Ñî¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ø¡£2°ÌDeNA¤ÈÀï¤¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î·èÀï¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿CS¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«Å°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤È¸Ä¡¹¤Ç»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ë½¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥ÈÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÁÀ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÃ»´ü·èÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÅ°Äì¤Î»ÅÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¿¾Ê¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ì´ÓÀ¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÍî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢·è¤á¤¿¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¯½ÅÍ×À¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖCS¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£ºòÇ¯¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬1ÈÖ´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¼þ¤ê¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏCS¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯3°Ì¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÀïÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£