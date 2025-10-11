◇スタンレー・レディースホンダ第1日（2025年10月10日 静岡・東名CC＝パー72）

不振からの脱出を目指す稲見萌寧（26＝フリー）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、首位と1打差の6位発進を決めた。今季初日に60台をマークするのは3月のアクサ・レディース以来。20年に優勝した今大会で、2年ぶりVへ好スタートを切った。首位には岩井千怜（23＝Honda）ら5人が並んだ。

稲見は憧れのレジェンドからの言葉を胸に、復調の兆しが見えるラウンドを終え「いいスタートを切れたのはホッとした。確実にちょっとずつ良くなっている感覚がある」とうなずいた。

前週は日本女子オープン選手権で11試合ぶりに予選通過。10年ぶりに出場した不動裕理と初の同組で回り、目標とする永久シードを持つレジェンドからの「ショットが悪かったら、ショートゲームでカバーすればいいじゃん」という言葉が強く胸に刻まれ、「人生で一番響きました」と刺激を受けていた。

ツアー13勝を誇り、20〜21年は賞金女王にも輝いたが、今季はショットの不調が続き、3月アクサ・レディースの30位が最高。「もっともっと上を目指していけるように頑張りたい」。20年に2勝目を挙げた大会で輝きを取り戻す。