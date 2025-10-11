¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡¡ÃÇ¥È¥Ä¿ô»ú¤Ç¡È1¶¯¡É
¡¡ËÜÆü¤ÏÅìµþ¤Î2ºÐ½Å¾Þ¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ëC¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¾¯Æ¬¿ô¤Ê¤¬¤éÁÇ¼ÁÇÏ¤¬½¸·ë¤¹¤ë½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡£º£Ç¯¤â8Æ¬Î©¤Æ¤È¾¯¿ôÀº±Ô¤À¤¬¡ý¤Ï¡Ê3¡Ë¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡£»Ø¿ô95¤ÏÂ¾¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹ÃÇ¥È¥Ä¤Î¿ô»ú¤Ç¡È1¶¯¡É¤È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¿·ÇÏÀï¤³¤½4ÃåÇÔÀï¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌ¤¾¡ÍøÀï¢ª¥³¥¹¥â¥¹¾Þ¡Ê»¥ËÚ¡Ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â´°¾¡¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤ÇÏ¢¾¡¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæÍ£°ì¤Î2¾¡ÇÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤Ï¿·ÇÏÀï¤Ç¡ý¤ò²¼¤·¤¿¡Ê8¡Ë¥Á¥å¥¦¥ï¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¢¤¤Î4ÅÀ¤È¡û¤«¤é¢¥¡ù¤ò²¡¤µ¤¨¤ë·×6ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£