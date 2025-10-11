巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、下克上日本一へ、第一関門を突破する決意を示した。１１日からＣＳ第１Ｓを戦うＤｅＮＡには、昨季のＣＳ最終Ｓで敗れた。昨季同様に勝負を避けられる可能性もあるが、「自分のバッティングができればいい」と泰然自若で戦い抜く。岸田行倫捕手（２９）は岡本の後を打つ５番起用が有力で、得点圏打率３割５分９厘の勝負強さに期待がかかる。

＊ ＊ ＊

中堅へ左翼へ、打球が鋭く伸びていった。岸田がフリー打撃で快音を連発した。大一番を目前に「いよいよだなと。ちょっと（シーズンから）期間空いてるので、守備でも打撃でも最初の入りを大事にしたい」。８日のフェニックス・リーグで本塁打を含む２安打を放つなど実戦感覚も維持している。スタンバイはＯＫだ。

そのバットに、チームの命運が託される。ＤｅＮＡの三浦監督は「ありますよ」と昨年のＣＳ同様に岡本の敬遠策を示唆。チャンスで打席が回ってくることが予想される。岡本が四球を選んだ直後に１３打数５安打、打率３割８分５厘をマークした背番号２７。「意識していない。状況に応じてやっていきたい」と得点圏打率３割５分９厘をマークしたシーズン同様に平常心で役割を全うする。

１０日は２９歳の誕生日。同じくバースデーを迎えた山崎とのバッテリーで、大事な初戦に臨む。「思ってたよりはあっという間に来た感じ。あとは試合でしっかり結果を出していくだけです」。岡本の後ろには、勝負強い岸田が控える。下克上日本一のキーマンへ、攻守で名乗りを上げる。（内田 拓希）