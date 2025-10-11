ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１０日、２年連続下克上日本一で今季限りで辞任する三浦大輔監督（５１）に恩返しをすることを誓った。１１日から始まるＣＳ第１Ｓの巨人戦（横浜）に向けて本拠地での全体練習に参加。「初めて経験するメンバーもいるけど、雰囲気はすごく良い状態かなと思う」と手応えを口にした。

花道を飾るために戻って来た。７月３１日のヤクルト戦で左手親指付け根のじん帯を負傷。８月７日に修復手術を受け、８日の練習試合・日本通運戦（横浜）で１軍に復帰したばかり。それでもフリー打撃では豪快にサク越えを放ち「チャンスで一本打ちたい。駄目でも後ろの打者につなげられるように」と意気込んだ。

ファンの大声援を力に変える。ＣＳではビジター応援席が三塁側上段のウィング席に移動するため、球場３６０度がＤｅＮＡファンで埋まる。「ファンの方々の力で相手を圧倒できたらすごくいい」。プロ１年目からともに戦う指揮官と最後のポストシーズン。「５年間一緒にやれて良かった」としみじみ語った。恩師と一日でも長く野球をするため、日本一まで駆け上がる。（太田 和樹）