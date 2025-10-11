初のイニングまたぎで3回パーフェクト、その時指揮官の行動とは

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。勝利を引き寄せる働きをしたのが、8回から登板した佐々木朗希投手。3回を一人の走者も出さずに9人で終える快投だった。10回のマウンドから降りる際、デーブ・ロバーツ監督が見せた敬意のこもった振る舞いに、ファンから感動の声が上がっている。

佐々木が10回を投げ終えた時だった。ロバーツ監督はベンチを歩み出て、背番号11を迎えた。スタンドのファンから見えるところで、力強く手のひらをパチンと合わせ、身体をぶつけた。感謝の念がほとばしった。

佐々木はこの試合の8回、2番からの上位打線と対戦するタイミングでマウンドへ。先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。そのままリリーフとしては初のイニングまたぎで10回まで投げ、3回を無安打無失点、2奪三振。最速は8回、ボームに投げた時速100.7マイル（約162キロ）だった。

指揮官の降板時の行動には、日本のファンからもX上に「本当に素晴らしすぎる…」「物凄い経験を積んだね」「泣きそうだよ」「一生忘れないと思う」「こんなん絶対泣くだろ」と感動の言葉が並んだ。

また、シーズン開幕当初は先発として苦しんだ佐々木の大変身に「まさか秋にこんな大活躍するとは想像もしてなかった」「もう神がかってきたな…」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）