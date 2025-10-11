

子どもたちが大好きなファストフード。安全性はどうなのでしょうか（写真：jessie／PIXTA）

子どもが大好きなファストフード、安全性は？

ハンバーガーやフライドポテト、ナゲットやフライドチキン……、子どもはファストフードが大好きです。

ちょっと小腹がすいたとき、休みの日などこれといって予定がないとき、ファストフード店に連れて行けば子どもは大喜びだし、親もラクです。





しかし「ファストフードの安全性」はどうなのでしょうか。

「ファストフードは健康によくない」「ファストフードばかり食べていると体を壊す」など、不健康な食事の代表選手のように言われるファストフードですが、その安全性について専門家が「添加物の観点」から深掘りした例はあまりないように思います。

「ファストフードは野菜が足りなくて栄養バランスが悪い」「脂質やカロリーが高い」といったようなことはよくいわれますが、それは言ってみれば誰でも知っていること。

そうではなく、みなさんが知りたいのは「添加物は使われているのか」「子どもに食べさせて大丈夫なのか」ということではないでしょうか。

そこで今回はファストフードの添加物問題に切り込んでいきたいと思います。

しかしながら、大手ファストフードチェーンは原材料やアレルゲンについては公表しているものの、添加物については公表していません。店でつくってその場で提供するものについては添加物を表記する義務がないからです。

よって、ここで述べることはあくまで私が食品加工の専門家としての一意見であることをお断りしておきます。

M社のパティに添加物は使われているか？ 意外な結論

みなさんハンバーガーというと丸型のパンにハンバーグを挟んだものと認識していると思いますが、丸いパンのことを「バンズ」といい、中に挟んである成形肉のことを「パティ」といいます。

一般的に「パティ」とは牛肉100％、塩、香辛料などを混ぜて成形したもの、これに対して「ハンバーグ」は玉ねぎやパン粉などのつなぎや調味料を使ったものです。

かつてはJAS規格で「パティ」との違いは明確に定義されていましたが、現在では「パティ」の規格は廃止されていて、「ハンバーグ」（チルドハンバーグステーキ）の規格だけになっています。

ひき肉でも魚のすり身でもそうですが、原料を細かくして成形するものは、「植物性たんぱく」などでかさ増しをして添加物で味をつけたものが多く出回っています。肉や魚の使用量が少なくて済み、コストが抑えられるからです。

よって市販のハンバーグには添加物がたくさん使われているものが見受けられます。

実際にコンビニやスーパーで売られているハンバーガーを調べてみたところ、ほとんどが下記のような植物性たんぱくと添加物が使われたパティ（ハンバーグ）でした。





「大豆たんぱく」でかさ増しされて、食感を良くしたりジューシーさを保ったりするための「加工デンプン」、保存性を高める「酢酸ナトリウム」、結着剤、品質安定剤として使われる「ピロリン酸ナトリウム」などの添加物が使われています。

翻って、ファストフードのハンバーグパティはどうでしょうか。

今回、業界最大手M社のものを試食してみました。何十年も食べたことのないハンバーガーですが、これも仕事です。

最もシンプルなハンバーガーを食べてみましたが、結果は「意外なもの」でした。

「パティ」は牛肉100％で添加物は使われていないように思えました。

加工食品の業界歴50年ですから、どんな添加物が使われているか・あるいは使われていないかは、実際に食べてみれば、だいたいわかります。

無添加の100％ビーフのパティだと思います。

少し前までパティにはJAS規格があったと述べましたが、この規格には「上級」と「標準」があり、上級の規格は牛肉、塩、香辛料のみが使用可能で添加物は使用できないというものでした。M社のパティはこの「上級規格」を維持しているのだと思います。

ちょっと前に騒ぎになった「ピンクスライム事件」を覚えている方はいるでしょうか。パティにくず肉をアンモニア処理した「ピンクの粘土状の肉」が使われているという疑惑です（実際には日本のパティに使われているという事実はなかった）。

その風評もあってか、「パティには何が使われているかわからない」「添加物もバンバン使われているのではないか」といった誤解がされている向きもあります。

しかしパティが無添加なのはまず間違いないでしょう。

ただビーフ100％ゆえに、パティはザクザクと肉々しい食感です。つなぎを使ったハンバーグはもっとふんわりしてまろやかな食感です。でもハンバーガーの場合は、逆にこのビーフ100％のザクザクした食感が好まれるのでしょう。

問題は「パティ以外のところ」にあった

「それならばファストフードのハンバーガーは子どもに食べさせても安心なのか」と思われたかもしれませんが、ちょっと待ってほしいのです。





問題はパティではなく「バンズ」、つまりパンのほうにありました。

ここからは私見となりますが、ファストフードのバンズには添加物が使われている可能性があります。

なかでも私が問題視したいのが「加工デンプン」です。

『食品の裏側2』でも解説していますが、「加工デンプン」とは、トウモロコシやじゃがいもなどのデンプンを化学処理した食品添加物です。

この加工デンプン、現在、日本国内では下記の12種類が認可されています。

・ アセチル化アジピン酸架橋デンプン

・ アセチル化リン酸化架橋デンプン

・ アセチル化酸化デンプン

・ オクテニルコハク酸デンプンナトリウム

・ 酢酸デンプン

・ 酸化デンプン

・ ヒドロキシプロピルデンプン

・ ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン

・ リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン

・ リン酸化デンプン

・ リン酸架橋デンプン

・ デンプングリコール酸ナトリウム

「加工デンプン」は一般のデンプンに比べて「粘り」「とろみ」「弾力」などの特性があるため、食品加工において非常に使いやすいのです。

パンだけでなく、お菓子、冷凍食品やレトルト食品、ベビーフードなど幅広く使われています。

餃子の皮やうどん・そばの打ち粉としても使われます。皮や麺同士がくっつかないし、機械製造において扱いやすく、非常に便利なのです。

しかし「安全性」という意味では、疑問符がつくと言わざるを得ません。

「安全性」が不透明にもかかわらず、公的規制がない

この12種類はそれぞれ反応させる化学薬品が全部違います。

そして12種類のうち、「ヒドロキシプロピルデンプン」と「ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン」についてはEUでは幼児向けの食品への使用が禁止、あるいは使用制限がされています。いずれも安全性の評価が不十分という理由からです。

同様にアメリカでも厳しい使用基準が設けられています。一部からは発がん性を疑う声も上がっています。

日本でもこの2品目については日本ベビーフード協議会が自主基準を設けていますが、あくまで自主規制。国による公的規制ではありません。しかもベビーフード限定の話です。

そもそも「加工デンプン」というのはグループ名であり、「加工デンプン」と表示さえすればいいので、12品目のうち、何が使われているかは消費者には知る由もありません。メーカーも公表していないところがほとんどです。

ファストフードの「バンズ」ももちろん何が入っているのか、入っていないのか、私たちには知りようがありません。

「加工デンプン」については次回の記事でもう少し深く掘り下げたいと思いますが、この「グレーな添加物」が使われている可能性がある限り、ファストフード店のハンバーガーは子どもたちに積極的に与えたいとは思えません。

「そうはいってもうちの子はハンバーガーが大好きなんです」という声も上がるでしょう。「ファストフードばかり食べるので困っている」という保護者からの相談もよく受けます。

そんな保護者の方には次のようなアドバイスをしています。

家でハンバーグを作るときに、何枚か薄め（5mm〜1cm）のハンバーグを焼いて冷凍しておくのです。それを解凍してバンズ（「加工デンプン」不使用のもの）を買ってきて挟めば、手軽にハンバーガーができます。

この「手作りハンバーガー」を食べた子どもはファストフードを食べなくなります。手作りのほうが圧倒的に美味しいからです。

実際、幼稚園や保育園の食育教室で手作りハンバーガーを作って子どもたちに食べさせると、みんなが「こっちのほうが美味しい！」といってファストフード離れを起こします。

口で「ファストフードは健康によくない」と言って聞かすよりも、舌で味覚を覚えさせることがなによりも効果的です。

ハンバーガーに限らず、「ファストフード風の手作りおやつ」を出すのもいいと思います。



ぜひお子さんと一緒に作ってみてください。

ご自身はもちろん、お子さんやご家族も、安易にファーストフードに頼らず、「安全なおやつ」「ファストフード風の手作りおやつ」で空腹を満たしてほしい、と「食の安全の専門家」として強く願っています。

（安部 司 ： 『食品の裏側』著者、一般社団法人 加工食品診断士協会 代表理事）