『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。

それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ゆうゆうさん

年齢：20代

車両名：マツダ ロードスター

年式：2010年式

型式：NCEC

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

所有歴：6年（2024年時点）

総走行距離：10万7,000km

年間走行距離：3万km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

「父がBMW・Z4やロードスターに乗っていて影響を受けたからですね。NCは不人気ですが、壊れにくいと聞いたので、このクルマを選びました」

ノーマルから変えた経緯

ノーマルのスタイルがいまいちだと思ったから。

良い点・こだわりのポイント

シンプル イズ ベスト

外装関係

バンパー：NC3

サイドスポイラー／ダックテール／テールランプカバー：JET STREAM

内装関係

ステアリング：ナルディ

シート：カーメイクコーンズ・セミオーダー

シフトノブ：LIKE WISE

足回り

ホイール：RAYS GTPデイトナ

次に変えたいポイント

「車高を下げてBBSのRSホイールを入れたいです！

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「ナイトミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているナイトミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！ 平日の水曜日の18:00～21:00までなので、仕事帰りにふらっと立ち寄れたりするのもうれしい。

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：18:00～21:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！