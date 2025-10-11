「クライマックスシリーズ パ」のファーストＳ前日会見が１０日、エスコンフィールド北海道で行われ、日本ハム・新庄剛志監督（５３）が同席した清宮幸太郎内野手（２６）とのやりとりで爆笑を誘うなど、“新庄劇場”全開で場を盛り上げた。また、第１戦先発を託されたオリックス・山下舜平大投手（２３）は相手の揺さぶりに動じず、平常心で臨む考えを示した。

オリックス期待の大器・山下が自身初となるＣＳファーストＳ初戦先発を託された。

「今のところ、特別感はない。どこかで投げる前提ではいたので、意識はしていない。チームに勢いを与えられたらいいと思ってます」。プロ５年目の今季は開幕前に腰のコンディション不良を発症。９月に戦列復帰し、シーズンは１勝に終わったが、９月１８日の西武戦（ベルーナ）ではパ・リーグタイ記録となる初回から６者連続三振をマークするなど、持ち前の怪物ぶりを発揮し、今回の大役を任された。

日本ハムは昨季の対戦で山下対策に一回りもバットを振らない「待球作戦」を展開。今回も敵将の新庄監督が「選球眼でボールを見極め、四球をいかに出せるか。今年は６０球ぐらい打たせないでいこうかな」とジョーク交じりながら、投手心理を逆なでする“挑発”も口にしたが、山下は「（球を）見てくるなら自分は攻めるだけ。いろんな練習（対策）はしていると思うけど、どんなチームでも自分のボールで勝負するだけなんで」と一蹴した。

故障に泣いた分は初の大舞台で取り返す。怪物の逆襲に注目だ。