「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第１日」（１０日、東名ＣＣ＝パー７２）

今季国内ツアー初出場の原英莉花（２６）＝ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝は５バーディー、１ボギーの６８で回り、首位と３打差の１６位につけた。今年３月以来の国内戦で、米ツアーのポイントランク１０２位と苦しむ渋野日向子（２６）＝サントリー＝は３バーディー、ボギーなしの６９で２８位。河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝ら５人が６５で首位に並んだ。

米下部ツアーで年間ランク５位に入り、来年の米女子ツアー出場権を手にした原の凱旋ラウンドだ。大ギャラリーに迎えられた１番ティーイングエリア。拍手とともに「おかえりー」「（昇格）おめでとうー」の声が飛んだ。「朝から、打ってもいないのに歓迎してもらってうれしかった」と笑みを浮かべた。

それだけに、６８というスコアには「もっと期待してくれていたんじゃないかな」と満足度は高くない。「まあ、初日だからよしとしよう。１８番最後、（バーディーを）取ったから許して」と笑顔で“懇願”した。

腰痛もあった昨年と比べると、飛距離は３０ヤード伸びたという飛ばし屋らしく、四つのパー５のうち三つでバーディーを奪った。８番の４８５ヤードは、ティーショットを残り１８０ヤード余りにまでかっ飛ばし、２打目で６番アイアンを使うなど、魅力を存分に発揮した。

８日夜に帰国というハードスケジュールだったが、前夜は「絶対、ウナギ」とデリバリー。「ちょっと食べて、寝落ちしてしまった」と、栄養、休養十分のコンディションで国内初参戦を迎えることができ「（ウナギが名産の）静岡に感謝です」と笑った。

朝の練習では「飛距離も、曲げ方にも手応えがあった」というからこそ、５バーディーには満足できなかった。調子も、コンディションもいい。かみ合えばとてつもない爆発が期待できそうだ。