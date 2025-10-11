「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第２日」（１０日、横浜ＣＣ＝パー７１）

国内ツアー今季２勝の比嘉一貴（３０）＝フリー＝が８バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算６アンダーで３４位から首位と６打差の９位に浮上した。３４位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は５バーディー、２ボギーの６８で回り、２アンダーの２８位に順位を上げた。４位スタートの金谷拓実は７０で通算４アンダーの１９位に後退。蟬川泰果はさらに１打差の２４位となった。アマチュアの小林大河（日大）は６３位。マックス・グレーサーマン（米国）が１２アンダーで単独トップに立った。

比嘉が猛チャージをかけた。１番３メートル、２番５メートルのパットを連続で沈めると、「今日は読みがさえてる」と好調を確信した。６連続バーディーまで伸ばし、パーをはさんで、さらに２連続と大爆発。前半だけで８バーディーをマークした。後半は１ボギーと耐える展開になったが、通算６アンダーとし「パッティングが決まるとこういうスコアで回れる。すごく楽しかった」と会心のプレーに笑みがこぼれた。

アジアンツアーから６日に帰国。疲労も考慮して今大会を欠場する選択肢もあったが、２週間前に松山に「練習ラウンド一緒にお願いします」と連絡したところ「オッケー」と了承をもらったため出場を決めた。当日は松山が練習開始時間を早めたため実現しなかったが、この日は２８のハーフベストを記録して自信を深める好結果を得られた。「日本で１年に１回の大事な試合で人生初めての経験ができてラッキー」と実感を込めた。

首位こそ１２アンダーと独走しているが、２位までは２打差とトップ争いはまだ分からない。日本開催の米ツアーで、身長１５８センチの小柄な比嘉が存在感を見せる。