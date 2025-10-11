¡Ú½©²Ú¾Þ1½µÁ°ÄÉ¤¤¡Û¥Æ¥ì¥µ¡¡¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¡¡¾¾»³¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¬¥¹¤¬È´¤±¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡ÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¡ÖÂè30²ó½©²Ú¾Þ¡×¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬10Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°¾¥Àï¤Î¥í¡¼¥ºS2Ãå¥Æ¥ì¥µ¡Ê¿ù»³À²¡Ë¤¬CW¥³¡¼¥¹Ã±Áö¤Ç6F80ÉÃ5¡Á1F11ÉÃ7¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤Þ¤¤¾¯¤·µ¤¹ç¤ò¤Ä¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤·¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¾¾»³¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¬¥¹¤¬È´¤±¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±¹¼Ë¤Î¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤âCW¥³¡¼¥¹Ã±Áö¡£¥Æ¥ì¥µ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë6F83ÉÃ3¡Á1F11ÉÃ3¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£³Ý¤«¤ëÌÌ¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æµ¤ÇÛ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£µ³¾è¤·¤¿ÀôÃ«¡Ê¥ì¡¼¥¹¤ÏÉðË¡Ë¤Ï¡ÖÀè½µ¤è¤ê¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤ò²á¤®¤Æ¤â´Ë¤á¤º¤Ë»ýÂ³¤µ¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Á°ÁöµþÀ®ÇÕAH11Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¤¬°ìÊÑ¥à¡¼¥É¤¢¤ê¤À¡£