¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¿¹¤Ò¤«¤ë¡¡µòÅÀ¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¡Ê26¡áGATE¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê11·î5¡Á9Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È³«Ëë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òºÇÇ¯¾¯14ºÐ¤ÇÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó³¦¤Î´ú¼ê¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Ö¥é¥¤¥ª¥Ë¡¼¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸±Ñ¹ñ¤ÎµòÅÀ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£