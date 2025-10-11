「おかしいと思うのは私だけ？」…そう悩んでいた私に届いた、共感の声｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第33話をごらんください。

主人公・山吹さんは、子ども会役員の中にも会長・べき子さんに違和感を抱く人はいるのだと改めて思っていました。これまでのべき子さんの言動を振り返ると…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんの子どもが起こしたトラブル。親も子も、問題がありそうです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さん親子の話を聞いた山吹さん。改めて、今までのできことを振り返ります。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんに対して「おかしい」と思っていたのは、山吹さんだけではありませんでした。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんに意見や反論しても、否定されるだけ。これでは、疲れてしまいますね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんは、周囲から見放されているようです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんのこれまでの言動を思い返してみても、ほとんどの人が彼女と関わりたくないと思うのでは。べき子さんはこれからも誰の意見も聞き入れず過ごしていくのでしょうか。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）