弾けそうな美貌に「ゴルファー界最強」と大絶賛！ユ・ヒョンジュの“ピタッと”ポロシャツSHOTに反響【PHOTO】

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュがはち切れんばかりの美貌でファンを釘付けにしている。

【写真】ユ・ヒョンジュ、ポロシャツが弾けそうな美ボディ

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

「秋夕の連休終盤の今週、88ccでお会いしましょう♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国の京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）にあるゴルフ場88カントリークラブでショットの練習に励むユ・ヒョンジュが写っている。

ユ・ヒョンジュは現在、10月10日より同会場で行われている韓国女子ツアーの「K-FOOD ノルブ・ファミ・マスターズ」に推薦選手として出場している。今回の投稿は大会前の練習時に撮影されたもので、真剣な表情で黙々とショットを確認する姿が印象的だ。

ただ、何より目が行くのは圧巻の美スタイル。タイト目な長袖ポロシャツとロングパンツを合わせたゴルフウェアコーデで、くっきりとあらわになったメリハリ感はさることながら、スラリとした美脚も惜しげみなく見せつけ、多くのファンを虜にしていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

この投稿に、ファンからは「あなたは美しすぎます」「ブラックがお似合いです！」「綺麗すぎて嫉妬しちゃう…」「スタイルはゴルファー界最強」といったコメントが寄せられていた。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。