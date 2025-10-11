「そら飲めんわ」哺乳瓶からミルクが出てこない！→理由に8千いいね「人生1周目」「わかるわかる」【ママリ】

哺乳瓶VS寝返りを覚えた息子

子育てをしていると、子どもが自分自身でできることが徐々に増え、成長していく姿にじんときます。だんだんと子育てが楽になっていくかなと期待する半面、自立していく寂しさもありますね。





©shyon_kawa

自分で哺乳瓶持てるようになったから、渡して様子見てたら

寝返りして飲めずに泣いてた

そら飲めんわwww

哺乳瓶を渡して様子を見ていたところ、寝返りもしてしまった息子さん。惜しいですが飲めませんね…。自分で持てるようになったことも寝返りも成長ですが、さらにもうひとつ「哺乳瓶は上向きで使う」という条件が！



この投稿には「せっかくできるようになったし、寝返りして自分で持って飲みたいよね🤭」「学習しながら成長していくのですね✨」といった温かいコメントが寄せられていました。少しずつ成長していく姿が愛おしいですね。息子さんの、あともう一歩な飲み方にほっこりな素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）