「そら飲めんわ」哺乳瓶からミルクが出てこない！→理由に8千いいね「人生1周目」「わかるわかる」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、しおん☺︎🐻❄️6￡🦖(@shyon_kawa)さんの投稿したお写真です。子育てをしていると、子どもが自分自身でできることが徐々に増え、成長していく姿にじんときますよね。しおんさんはある日、哺乳瓶を持てるようになった息子さんの姿をカメラに収めました。これから成長していくんだね…と微笑ましくなる姿に注目です。
子育てをしていると、子どもが自分自身でできることが徐々に増え、成長していく姿にじんときます。だんだんと子育てが楽になっていくかなと期待する半面、自立していく寂しさもありますね。投稿者・しおん☺︎🐻❄️6￡🦖(@shyon_kawa)さんはある日、哺乳瓶を持てるようになった息子さんの姿をカメラに収めました。これから成長していくんだね…と微笑ましくなる瞬間に、こちらも幸せな気持ちに。
哺乳瓶を渡して様子を見ていたところ、寝返りもしてしまった息子さん。惜しいですが飲めませんね…。自分で持てるようになったことも寝返りも成長ですが、さらにもうひとつ「哺乳瓶は上向きで使う」という条件が！
哺乳瓶VS寝返りを覚えた息子
子育てをしていると、子どもが自分自身でできることが徐々に増え、成長していく姿にじんときます。だんだんと子育てが楽になっていくかなと期待する半面、自立していく寂しさもありますね。
©shyon_kawa
自分で哺乳瓶持てるようになったから、渡して様子見てたら
寝返りして飲めずに泣いてた
そら飲めんわwww
哺乳瓶を渡して様子を見ていたところ、寝返りもしてしまった息子さん。惜しいですが飲めませんね…。自分で持てるようになったことも寝返りも成長ですが、さらにもうひとつ「哺乳瓶は上向きで使う」という条件が！
この投稿には「せっかくできるようになったし、寝返りして自分で持って飲みたいよね🤭」「学習しながら成長していくのですね✨」といった温かいコメントが寄せられていました。少しずつ成長していく姿が愛おしいですね。息子さんの、あともう一歩な飲み方にほっこりな素晴らしい投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）