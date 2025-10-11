歌手の倖田來未が、アイドルグループ「ＮＥＷＳ」のライブに“参戦”したことを報告した。

倖田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「本日．ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ 変身 見に行ってきました！！！ ＮＥＷＳのライブってほんと元気出るんだよねー」と記し、横浜アリーナで行われたライブに贈ったハート型のフラワースタンドの写真を投稿。

「声出して笑いまくりました笑笑 グループって、素敵やなって心から思う人たちでした。ジェラシーさえ感じました、、、なんだか、ほんと３人の仲良さと絆もめちゃくちゃ感じたし、阿吽（あうん）の呼吸のトークやダンスや、ふとした瞬間。まぢで。いろいろ変身してきたから今があるんだろうなとおもうと、胸熱です」（原文ママ）と感想を記述。

「また行きたい！って思ってもらえるライブに私もしなければと喝を入れられた気がしました、、、うちも東京初日が、１８日に控えていて、気づいたら、あと８日とか？」「わたしもみんなに元気になってもらえるライブにしたいっ！がんばります！」と刺激を受けた様子。

「ｐｓ 普通に楽しんで、気づいて欲しくて、いっぱい手を振った甲斐があり、まっすーとシゲくんに気づいていただき、ＭＣでいじっていただきました笑笑 ファンの皆さん！みんな目が合ったと思ってる方！！正解！目、合ってます！！！笑 お花はジャケ写イメージして、カラー＆モノクロで作ってみました たくさんの方々の中に飾っていただきありがとうございました！」とつづった。

この投稿には、「くぅちゃんがＮＥＷＳのライブに 最高すぎ」「たくさん手振ってて可愛かったです」「くぅちゃんの人柄が出てる」「素敵なメッセージに胸熱」「是非ＮＥＷＳと倖田來未てコラボを」「愛を感じる」などのコメントが寄せられた。