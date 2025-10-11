公明党の斉藤鉄夫代表（７３）は１０日、自民党の高市早苗総裁（６４）と会談し、自民との連立政権から離脱すると伝えた。「政治とカネ」問題への自民の対応が不十分だと判断。２６年にわたる連立の歴史に幕を下ろした。石破茂首相の後継を選ぶ首相指名選挙では高市氏に投票しない。高市氏は連立離脱の通告が「一方的」として不満を示した。今後の政局について、政治ジャーナリストの田崎史郎氏（７５）が予想した。

＊ ＊ ＊

自公の連立解消について、政治ジャーナリストの田崎史郎氏は「公明党は保守的な姿勢が強い高市さんに対し、以前から距離を取り、強い懸念を持っていました」と指摘する。「特に、今回の総裁選で、高市さんは公明嫌いで知られる麻生さんの支援を受けて勝利しています。連立解消の良いタイミングと判断したのでしょう」と述べた。

公明党は「政治とカネ」など、スキャンダルを最も嫌う政党と言われる。自民は派閥裏金問題を引きずっており、高市氏はこうした問題について消極的との批判があった。「公明は平和と共生を重視しており、排外主義的な主義・主張にもくみしません。連立を解消することで、これまで割り当てられた国土交通相のポストもなくなりますが、仮に高市政権が誕生しても冷遇されると判断したのでしょう。地方組織の声を聞き、メリット、デメリットを十分検討した上での結論でしょう」とした。

２００９年から１２年まで続いた民主党政権下でも協力関係にあった公明が離れたことで、今後の情勢は混沌（こんとん）としている。

政策的には国民民主党、日本維新の会が連立を組む候補となるが、それも難しいという。「両党とも、立憲民主党の議席を超えて野党第１党になるという目標がある。自民、国民、維新の３党連立の可能性はほとんどありません」

自民党は単独で首相指名選挙に臨む必要があり、初回投票で誰も過半数が得られない場合、上位２人の決選投票となる。

「高市内閣は誕生するでしょうが、非常に難しい政権運営を強いられます。これまでは維新、国民民主の協力を得て、予算などを通してきましたが、今後は公明を入れた３党の協力を得なくてはなりません。石破政権より困難な状況に陥った、と言っていいでしょう」