¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢97Ç¯¤Ëºå¿À¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£9Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡£62ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï85Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿³°Ìî¼ê¡£12Ç¯´ÖÆ±µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦303¡¢130ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºå¿À¤È¤Ï96Ç¯¥ª¥Õ¤ËÅö»þ¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¿äÄêÇ¯ÊðÌó4²¯±ß¡¢2Ç¯·ÀÌó¤ÇÆþÃÄ¡£ÊÆ¹ñ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¹ëÅ¡¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢µÈÅÄµÁÃË´ÆÆÄ¤Î²¼¤Çºå¿À¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢97Ç¯2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÇØÃæ¤ä¹ø¤òÄË¤á°ì»þµ¢¹ñ¡£4·îËö¤ËºÆÍèÆü¤·¤¿¤¬5·î10Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ±¦Â¹Ã¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¡Ö¿À¤Î¤ª¹ð¤²¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡£¤ï¤º¤«7»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¡£26ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦231¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºå¿À¤Î¤½¤Î¸å¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼êÊä¶¯Êý¿Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¤ÎÀÂµî¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë