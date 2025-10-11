大リーグ、レッドソックスで外野手として活躍し、97年に阪神でもプレーしたマイク・グリーンウェルさんが死去した。9日、レッドソックスが発表した。62歳だった。球団公式サイトによると、甲状腺がんで闘病していた。

【記者フリートーク】自分もまだ若かったなあ…。というか、なんて非常識なヤローだったのかと今は思う。97年2月、米国アリゾナ州でメジャーリーグのキャンプ取材中、阪神の新助っ人グリーンウェルが「帰国したから、自宅へ飛んで様子を見てこい」とデスクから指示があった。フロリダ州、フォートマイヤーズの空港に到着したのは深夜0時を過ぎていた。西海岸から東海岸の距離は、およそ東京からインドと同じらしい。よくも気軽にそんな指示を出しやがってと後に思った。

東京ドーム20個分の面積がある大豪邸。アポなしでピンポンを鳴らしても応答なし。ワニが生息する川が流れているというからレンタカーの車中でびくびく待った。グリーンウェルが車で出てきたから後をつけると教会で直撃できた。英語が話せないからペンとノートを渡すと「医者からは8から12週間かかると診断された」と英語で書いてくれた。調子に乗ってそれからも数日、家の前で待機したが、グリーンウェルが「オレの周りをウロウロしたら銃で撃つぞ」と言っているらしいと聞き、離れることにした。おっかないヤツだと思ったが、米国では危険人物は自分の方で、銃で脅されても仕方がない行動らしい。

それ以来、会ってはいないが、私が帰国すると第1子が生まれていた。今でも長女の3月の誕生日には必ずグリーンウェルを思い出す。なつかしい記者3年目の思い出だ。press hands in prayer（合掌） （専門委員・畑野 理之）