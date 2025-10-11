「クライマックスシリーズ パ」のファーストＳ前日会見が１０日、エスコンフィールド北海道で行われ、日本ハム・新庄剛志監督（５３）が同席した清宮幸太郎内野手（２６）とのやりとりで爆笑を誘うなど、“新庄劇場”全開で場を盛り上げた。また、第１戦先発を託されたオリックス・山下舜平大投手（２３）は相手の揺さぶりに動じず、平常心で臨む考えを示した。

ＣＳ開幕を前にしても“新庄劇場”は健在だった。経験値では敵に分があることを認めつつ、ホームの地の利に言及した新庄監督。「４年間で成長した選手に任せて」と信頼を口にした後、まずは恒例の“清宮イジり”からスタートだ。

「ファーストゴロがあんまり飛ばないようにしてもらえたら」と岸田監督を見つめてお願い。隣の清宮幸が「まずはファーストゴロをちゃんと捕れるように」と苦笑すると「でも、エラーしたら打つんですよ」とフォローし「明日、４番で行くんで。一番絶好調なんで」と４番に指名だ。「明日は４打数５安打ぐらい打ってほしい」と、大爆発を期待した。

さらに予告先発を初戦の伊藤だけでなく、２戦目の北山、１勝１敗になった場合の３戦目・達まで明言。敵陣営が驚く異例の公表にも「全然、大丈夫」と悠然と構えた。

一方で、心理戦も仕掛けた。オリックスは走者一、三塁の守備では日本ハム戦だけ二塁送球せず、三走を警戒すると指摘。「一塁ランナーを走らせ、二、三塁で攻撃をしようと思います」と不敵に笑い「他の方法もあと２つあるんで、楽しみにしておいてください」と秘策をちらつかせた。

今季の対戦成績は１２勝１２敗１分けの五分で「京セラでは勝つ気がしなかった」としつつ「エスコンでは勝つイメージしかないですね。逆に」と自信。磨きあげた戦力と戦術で、まずは２年連続ファーストＳを突破する。