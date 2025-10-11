【猛虎プロフェッショナル“技の流儀”】阪神選手の「ここが凄い」というプレーなどに迫る「猛虎プロフェッショナル“技の流儀”」。今回は、過去2年と比べ「被投球数（1打席で投手に投げさせた球数）」の平均値が増加した木浪聖也内野手（31）に「粘り」の極意を聞いた。

31歳の「執念」が数字となって表れた。木浪が今季、1打席当たりで相手投手に投げさせた球数（被投球数）が顕著に増えている。

正遊撃手として輝いた23年は「3・76」、24年「3・73」で、25年は控えに甘んじながら「3・95」もあった。シーズン200打席以上立った阪神選手では、下位に沈んだ過去2年と比べ、今年は坂本（4・23）、森下（4・12）、佐藤輝（3・99）に次ぐ4位。レギュラーの近本、大山、中野よりも打席で粘ったことの証明だ。

木浪にこのデータを伝えた。「へー…」とうなずく男に「粘りの意識」が結実したのでは――と問うと「早めに仕留めたい思いはあるんですけどね」。信条とは逆の結果に意外な表情ながら「球数を投げさせることはチームとしても必要。投げさせていることはいいこと」と納得の声だ。

今季203打席のうち、屈指のインパクトを与えたのが9月27日中日戦の高橋宏に対した3打席だろう。（1）空振り三振（2）四球（3）四球と平凡でも中身は濃い。被投球数は（1）4（2）11（3）8の計23。高橋宏と争った村上の最多奪三振、大竹の3年連続10勝が絡んだ一戦で粘りを見せた。「1打席目は三振してしまったが、簡単には終わらない、というのは心の中にあった。あれが常にできればいい」。難敵の直球と宝刀スプリットに屈することなく、後輩の勲章を少しでも引き寄せたいがための意地だった。

「見極めがいい時は（厳しい球を）ファウルにできたり、粘れてヒットにできたりするが、ダメな時は三振になる。課題は明確」

打率・193はキャリアワーストで、三振率も過去3年で最も高かった。沈黙の1年に光った「粘力」を、秋の短期決戦、そして来季の復活へとつなげたい。（八木 勇磨）