プロ野球はきょう11日、「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS） セ」が開幕する。阪神・藤川球児監督（45）は10日、共同記者会見にDeNA・三浦監督、巨人・阿部監督と出席。リーグ覇者としてCSファーストステージ（S）の勝者を15日からのCSファイナルSで迎え撃つ指揮官は、今回のCSを「秋の大運動会」と表現して熱戦を予告した。相手に合わせる野球を展開するのではなく、2リーグ制以降ではプロ野球史上最速でペナントレースを制した猛虎の野球を貫くことを宣言し、王者の風格を漂わせた。

藤川監督が、敵将たちの前で堂々と“開会宣言”を行った。

「阪神タイガースは（リーグ優勝が2リーグ制以降）史上最速ということでしたけれど、パ・リーグは最後まで盛り上がりましたので。今回はセ・リーグクライマックスを“秋の大運動会”と捉えて3チームで楽しいゲームにできれば。勝っても負けても素晴らしい期間だったと思えるようにしたい」

独特の表現に込めたのは、レギュラーシーズンとは違った短期決戦で生まれる熱狂への誘いと、王者としての風格に他ならない。

「これはセ・リーグの最後の大運動会。秋はスポーツの季節だから」。大リーグのポストシーズンのような熱戦の連続をライバルたちと展開してみせる――。実力と人気を兼ね備えた「絶対王者」としての自負がうかがえた。

きょう11日にCSファーストSが開幕しDeNAと巨人が激突。「夏までのチームとは全く違う」とDeNA・牧、巨人・岡本の主軸が復帰した両軍を警戒しつつも「自分たちの野球をするだけ。相手チームは関係ない」と冷静に迎え撃つ。言葉の裏には、運動会でも主役を張れる選手たちを擁する“虎組”への自信が垣間見えた。

「うちのチームの強みは4番の佐藤もいますし、3番の森下、5番の大山、1番の近本、2番の中野。ディフェンスも含めて、走塁もそう、投手もそう、誰が起点になっても戦える」

指揮官の言う「大運動会」を想像してみれば、対戦相手はどこであれ、CSファイナルSの圧倒劇が目に浮かぶ。“玉入れ”では才木、村上の両エースをそろえる先発陣と最強ブルペンを擁する12球団トップの防御率を誇る投手陣が健在。“綱引き”では本塁打、打点の2冠王・佐藤輝、森下の中軸が自慢のパワーを発揮するだろう。“徒競走”でも盗塁王の近本、中野を筆頭にリーグトップの盗塁数を記録した機動力を存分に発揮できる。そして、目玉の“応援合戦”では藤川監督も「甲子園がいっぱいになる」と頼りにする聖地を埋め尽くす虎党の声援がある。

「短期決戦はお祭りと言いますかね。やってみるまで攻略法なんてない。自分たちは自分たちのペースでチームづくりをするだけ」

確かな自信を胸に新たな戦いに臨む。（遠藤 礼）