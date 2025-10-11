µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¡£Ä£å£Î£Á·âÇËÀÀ¤Ã¤¿¡¡¡Öºå¿À¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¡×£³£¶£°ÅÙÀÄ¤Î´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤º
¡¡µð¿Í¤Ï£±£°Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤¬£³£¶£°ÅÙ¤ÇÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡È´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¹½¤¨¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â²¦¼Ô¡¦ºå¿À¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£Ä£å£Î£Á·âÇË¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤Ç¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤¬º¸ÍãÀÊ¤òÁ´¤Æ¥Û¡¼¥à»ØÄêÀÊ¤ËÄê¤á¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¾åÉô¤Î¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¤Ø°Ü¤µ¤ì¤ë¡£»ë³ÐÅª¤Ëµå¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÀÄ¤ÇËä¤Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Öºå¿À¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×ÅÞ¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ÈÄ¶¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¡£Âç»ö¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾¡Íø¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¿ô¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö²¿¤È¤«¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºå¿À¤ËºÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡£¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç£³°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤òÁÀ¤¦¡£