ヤクルトの池山隆寛新監督（５９）が１０日、東京都内で就任会見に臨んだ。複数年契約で背番号は２軍監督を務めた今季と同じ「８８」となった。最下位に低迷したチームの再建を託された新指揮官は今オフ、メジャー挑戦を目指す村上宗隆内野手（２５）の代わりは「白紙」とし、チーム一丸で穴埋めをすると明言した。

元気いっぱいに発言し、笑顔があふれていた。グレーのスーツに身を包んだ池山新監督は、就任を「めちゃくちゃうれしい気持ちでいっぱいです」とストレートに感情を表現。２軍監督から昇格のオファーを受け「決断ですか、即決でしょ」と即答した。

ヤクルトは最下位に沈んだ今季だけではなく、直近３年はいずれも５位以下のＢクラスだ。再建を託された新指揮官は「うちの４番、サードの動向が気になります」と本音を吐露。ポスティングシステムを利用して今オフ、メジャーに挑戦する主砲・村上のことだ。夢の実現を応援するが「そこが抜けてしまうと全く白紙のところからスタートしていかないといけない」と話した。

「４番・三塁」だけではなく、「ダイヤモンド（野手）を一回、白紙にしないと」と明言。通算３０４本塁打の“ブンブン丸”は「理想は当然、打ち勝ちたい。これからの自分の宿題」とし、現実を直視する。現状の選手や補強も視野に入れ、「彼（村上）の穴を埋めることはできないかも分かりませんけど、みんなが手を取り合って力を合わせれば。必ず埋められるよう頑張りたい」と声を大にして言葉に思いを込めた。

現役時代にヤクルト一筋の“ミスタースワローズ”は「ヤクルトの強みはフレンドリー、選手間の助け合い、チームワーク」と明かす。伝統的に明るいチームカラーであり「笑顔や元気も忘れないように」と要望。「私の扉は開いています」と対話路線を強調する。「上を向くしかない。今度は恩返しをする番」。お世話になった球団、多くのファンの期待に応えるため、低迷脱出に向け全力を尽くす。

◇池山 隆寛（いけやま・たかひろ）１９６５年１２月１７日生まれ。５９歳。兵庫県出身。市尼崎から１９８３年ドラフト２位でヤクルト入団。強打の遊撃手としてヤクルトをけん引し、黄金時代の中軸打者として君臨した。２００２年限りで引退。通算１７８４試合、１５２１安打、３０４本塁打（球団最多）、８９８打点、打率・２６２。現役時代は１８３センチ、７５キロ。右投げ右打ち。引退後は楽天コーチなどを経て、今季はヤクルト２軍監督。