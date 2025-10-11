【TAWAWAブラ】139万枚突破の人気シリーズに新色！グラモアが贈る“ふっくら美胸”

女性の体型変化や悩みに寄り添うブランド「グラモア」から、人気の「TAWAWAブラ」に新色が登場しました。累計139万枚を突破した実力派シリーズの新作「ヴィンテージインディゴ」は、大人の上品さと可愛らしさを兼ね備えた秋の注目カラー。ふっくらとしたバストを叶える独自設計で、小胸さんはもちろん、年齢や体型による変化に悩む女性にも寄り添うアイテムです。

グラモア「TAWAWAブラ」とは？

「カップが浮く」「ワイヤーが痛い」などの小胸さん特有の悩みを解決するために誕生した「TAWAWAブラ」。

特殊カップと脇高設計で、背中や脇の少ないお肉でもしっかり中央に寄せ、美しいボリュームラインを実現します。

着けるだけで自然なふっくら感を演出し、1日中上向きバストをキープ。小胸さんから、加齢や授乳でサイズダウンした方まで幅広くフィットします。

TAWAWAブラのこだわり設計ポイント

「グラモアブラ」で培った“育乳”設計をベースに開発されたTAWAWAブラは、細部にまでこだわりが光ります。

特殊モールドパッドがバストを押しつぶさず、自然な丸みを作り出すだけでなく、ストラップ位置に配置されたレースパーツがカップの浮きを防止。

さらに、サイドボーンと背中設計により、ワイヤーの食い込みも軽減。後ろ姿まで美しく整え、快適な着用感を実現しています。

秋を彩る新色「ヴィンテージインディゴ」登場♡

2025年秋、新たに登場したのは「ヴィンテージインディゴ」。繊細なリーフ柄のラメ入りレースが上品に輝き、くすみトーンの落ち着いたブルーが肌に馴染みながらも存在感を放ちます。

秋のファッションにぴったりで、インナーから季節感を楽しめる一枚です。

・TAWAWAブラ

価格：5,280円

サイズ：A70-75／B-F65-75

・TAWAWAブラデザインショーツ

価格：1,980円

サイズ：M／L／LL

・TAWAWAブラタンガ

価格：1,980円

サイズ：M／L

・TAWAWAブラスタンダードショーツ

価格：1,980円

サイズ：M／L／LL

カラー：【新色】ヴィンテージインディゴ（※スタンダードショーツでの取扱いはなし）

新しい季節、ふっくらバストで自信をまとう♡

TAWAWAブラの新色「ヴィンテージインディゴ」は、秋の装いにそっと寄り添う上品なカラー。機能性とデザイン性を両立し、毎日の下着時間を“心地よい自信”に変えてくれます。

年齢や体型を問わず、美しいシルエットを叶えるTAWAWAブラで、新しい季節をもっと自分らしく楽しんでみてはいかがでしょうか♪