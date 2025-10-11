「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ（ＣＳ） セ」の共同記者会見が１０日、横浜スタジアムで行われた。２年連続の下克上日本一を目指すＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）は青く染まった本拠地の後押しを受け、強気の野球を誓った。

３位から下克上を果たした昨年とは異なり、今年は２位として巨人を横浜スタジアムで迎え撃つ。牧は本拠地での全体練習で汗を流した後、「今度は向こうが自分たちの本拠地で迫ってくると思うので、受け身にならずに、昨年同様、強気の姿勢で行けたら」と語った。

今年も挑戦者のつもりで立ち向かう。牧は毅然（きぜん）とした表情で意気込んだ。８月に左手親指付け根の手術を受け、約２カ月の２軍調整を経て８日に１軍合流。１１日は「５番・一塁」でスタメン出場が予想される。

巨人は順位こそ３位だが、シーズンの勝敗は９勝１５敗１分と負け越しており、気持ちは引き締まる一方だ。「１点差の勝負になると思う。とにかく先制点が大事になってくる。自分がまずはキャプテンとして先頭に立てるようにやっていきたい」と力を込めた。

強力な援護がある。今年のＣＳファーストＳでは、通常は一部がビジターエリアとなっていた左翼席も全て「ホーム指定席」として販売され、スタンドの３６０度がベイ党の青一色に染まる。「ファンの方々の力で相手を圧倒できたらすごくいいと思います」。Ｇ倒へ“地の利”を最大限に味方に付ける。