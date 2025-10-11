春夏通算11回、甲子園大会に出場している酒田南（山形）の寮内で、男子部員が別の部員に暴力を振るったとみられる動画がX（旧ツイッター）に投稿され、部活動を休止していることが10日、学校への取材で分かった。

学校によると、動画は7日に計4本投稿された。夏ごろに撮影されたとみられ、部員1人が別の1人を蹴っており、蹴られた部員は服を着ていなかった。学校は動画投稿の数日前、関係者から「野球部内で暴力行為がある」と情報提供を受け、調査を開始。8日から休部している。

≪宇和監督体罰で18カ月謹慎処分≫日本学生野球協会は10日、審査室会議を開き高校8件、大学1件の処分を決めた。宇和（愛媛）の監督が部員への体罰や危険行為、報告義務違反で9月9日から18カ月の謹慎処分を受けた。顔や腹部を殴打したほか、グラウンドに正座させた部員にノックの打球を当てるなどの行為があった。藤枝北（静岡）の監督は長期間にわたって多数の部員に暴言や体罰を繰り返したとして、7月28日から18カ月の謹慎処分。秀岳館（熊本）では部長が暴言と報告義務違反で8月17日から4カ月の謹慎が科された。