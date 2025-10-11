ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が１０日、都内で行われた主演映画「秒速５センチメートル」の初日舞台あいさつに高畑充希（３３）、宮粼あおい（３９）らと登壇した。

大歓声の中にシンプルなネイビーの衣装で登場した松村は「いよいよ公開したという興奮もある。不安もあるけど、監督が入られた時に一段と拍手が大きくなったのを感じられて、この映画の届き方として正解」とうなずいた。

「君の名は。」などのアニメ監督・新海誠氏の０７年に公開された映画の実写化で、松村は初の単独主演。これまでの宣伝活動に話が及ぶと宮粼、高畑からは俳優・松村とアイドル・松村の二面性が明かされた。

宮粼は「高畑さんと松村さんの番組に出させてもらったのがすごく楽しかった」と振り返り、「役者としての松村さんしか知らなかった。違うお顔を見られてうれしかった。キラキラしていて、盛り上げる空気感がすてきだった」とバラエティー番組収録時の松村の印象が語られた。

照れる松村は沸き立つ観客に向けて「しー」と人さし指で制止。ところが、すぐに高畑も「２人いるのかな？と思うくらい違う。現場では静か」と俳優の一面を明かし、「（収録で）弾けている姿が最高にすてき。信頼できる仲間が隣にいるのがうらやましかった」と“ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村”とのギャップに２人とも魅了されていた。