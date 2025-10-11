巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、下克上日本一へ、第一関門を突破する決意を示した。１１日からＣＳ第１Ｓを戦うＤｅＮＡには、昨季のＣＳ最終Ｓで敗れた。昨季同様に勝負を避けられる可能性もあるが、「自分のバッティングができればいい」と泰然自若で戦い抜く。

快晴のハマスタに岡本の強烈な打球音が響き渡った。“中９日”の期間を経て、短期決戦がいよいよ始まる。下克上での日本一へ、やるべきことはやった。準備はできた。敵地でフリー打撃などで調整し、「しっかり勝てるように頑張りたい」と覚悟を口にした。

格好の雪辱の舞台がやってきた。リーグ優勝した昨年のＣＳ最終ＳではＤｅＮＡに敗れ、日本一への夢がついえた。岡本は最後の打者となり、歓喜のＤｅＮＡナインをベンチから見つめるしかなかった。屈辱から１年。今回はリーグ３位からの挑戦となり立場は異なるが「あんまり変わらない。しっかり頑張って勝ちたい」と勝利だけを見据えた。

昨年の最終Ｓでは６試合で１８打数４安打、打率２割２分２厘、１本塁打、２打点。初回から申告敬遠されるなど、４つの申告敬遠を含めて計６四球とまともに勝負をしてもらえなかった。ＤｅＮＡの三浦監督は今回も敬遠の可能性を示唆。勝負を避けられるケースが増えることが想定されるが「そういうことは別に僕は考えてない。普通に自分のバッティングができればいい」と冷静に受け止め、自らのやるべき仕事に徹する決意を示した。

難敵にも屈しない。ＤｅＮＡの先発は第１戦からケイ、ジャクソン、東と見込まれる。ケイに対しては今季は１試合の対戦のみで３打数１安打、通算では打率４割、２本塁打。ジャクソンとは今季打率６割３分６厘、１本塁打、東には同５割、１本塁打と攻略している。リーグ屈指の３本柱攻略は、やはり４番のバットにかかっている。

今ＣＳは外野エリアが全てホーム側の外野指定席となり、完全アウェー状態が想定されるが、「でも基本、ビジターはアウェーですし、阪神（甲子園）はね、もっとすごいので」と意に介さない。今季、ハマスタでは８試合で打率５割８分６厘、２本塁打、１０打点と無双状態。頼れる４番が巨人を頂へと連れていく。（宮内 孝太）