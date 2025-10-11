◆国際親善試合 日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

エースの仕事だ。１点を追う後半４４分、ＭＦ上田綺世（あやせ、２７）＝フェイエノールト＝は観衆の声援を受けてピッチに入り、同アディショナルタイム（ＡＴ）４分、期待に応えた。ＭＦ伊東のクロスが流れたところをダイビングヘッドで押し込んだ。出場からわずか５分。敗色濃厚だったチームを救い「流れ球とか、そういうところは狙ってました」と胸を張った。

「９番」を返上し、「１８番」で臨んだ初戦。元ドイツ代表ＦＷクリンスマンに憧れていた父・晃さんが、クラブチームで着用していた番号だった。応援に足を運んだ両親の前で、代表では昨年９月以来となるゴールを奪い「普段から支えてくれる母と、僕が憧れている父親も来ていた。点を取って恩返しを少しできたのは、僕にとってすごい達成感もあるし、一番うれしい」と振り返った。

所属するフェイエノールトでリーグ戦８戦８発の好調ぶりを示した。「僕が積み重ねてきたことが、今結果になっている」。２試合無得点だったチームの連敗を阻止し「エースとして、責任とかはあまりなくて。１８番を背負ってプレーすることは一番特別なことではあります」と言った。頼れる上田がブラジル撃破へチームを先導する。（森口 登生）