１１日のＣＳ第１Ｓ初戦に先発する巨人の山崎伊織投手（２７）が１０日、“無敗”の舞台での必勝を誓った。ポストシーズンは昨季のＣＳ最終Ｓで同じＤｅＮＡを相手に１戦１勝。敵地でキャッチボールなどで最終調整し、「本当に一番大事な試合なので、本当にやってやろうという気持ち。しっかり準備する期間はあったので、まず明日勝って、チームとしていい流れで後の試合を迎えられるように頑張りたい」と静かに闘志を燃やした。

１年前の再現を狙う。昨年のＤｅＮＡとのＣＳ最終Ｓでは、２勝３敗で負ければ終戦の第５戦で先発。７回途中無失点でポストシーズン初登板初勝利を挙げた。今季は２５試合に先発してチームトップの１１勝（４敗）、防御率２・０７。「去年は去年」と割り切るが、先発の軸としてさらに進化した山崎は「本当に自分の球、自分の投球というところ。雨も降りそうですし、本当にまずは気持ち。冷静に入って、でも気持ち入れて。入り方が大事」とメンタル面と立ち上がりを重要視した。

この日、２９歳になった岸田と同じく、２７歳の誕生日を迎えた。仲間から祝福を受けて和やかな雰囲気で練習を行ったが、「まずは横浜に勝って阪神に挑戦する権利をしっかりと手に入れる。本当に明日が一番大事だと思うので頑張りたい」と心は燃えたぎっている。エース格として迎えるポストシーズン。初戦を制し、下克上への流れをつくる。（水上 智恵）