※経済指標

【米国】

＊ミシガン大消費者信頼感指数（10月速報値）23:00

結果 55.0

予想 54.0 前回 55.1

・1年先のインフレ期待

結果 4.6%

予想 4.7% 前回 4.7%

・5-10年先のインフレ期待

結果 3.7%

予想 3.7% 前回 3.7%



【カナダ】

雇用者数増減（9月）21:30

結果 6.04万人

予想 3.00万人 前回 -6.55万人（前月比)



失業率

結果 7.1%

予想 7.2% 前回 7.1%



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・中国は非常に敵対的になりつつある。

・中国に対する多くの対抗措置を検討中。

・中国製品への関税の大幅引き上げを示唆。

・韓国で習主席と会う理由はないようだ。



＊ウォラーＦＲＢ理事

・ここ数カ月の雇用の伸びは恐らくマイナス。

・労働市場は弱く、それこそが政策を判断する上で最も重要。

・次期ＦＲＢ議長の面接はうまくいった

・経済に関する真剣な議論が行われた。

・政治的な要素は一切なかった。



＊ムサレム・セントルイス連銀総裁

・保険的効果を目的とした９月利下げを支持。

・追加利下げの可能性については柔軟な姿勢。

・金融政策には慎重な対応が必要。

・金融緩和が過剰になる前の利下げの余地は限られている。

・インフレは実質的に目標を上回っている。

・現在見られるインフレの僅か１０％が関税によるもの。

・関税によるインフレ影響は２－３四半期で薄れる。

・労働市場は秩序ある形でやや軟化すると予想。

外部サイト