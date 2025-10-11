◆国際親善試合 日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

森保ジャパンは、終了間際のＦＷ上田のヘッドで引き分けに持ち込むのがやっとだった。２戦無得点に終わった米国遠征（メキシコ戦０△０、米国戦０●２）に続き、３戦勝ちなし。ＦＩＦＡランクで格下の南米中堅国相手にホームで引き分けと、第２次森保政権では初の３戦連続未勝利で８か月後のＷ杯本大会へ不安を残した。

課題に挙がっていたシュートの質で、堅守の相手から２点を奪い、森保一監督（５７）は「２度リードされても、追いつく、ひっくり返すという気持ちで戦ってくれた」と粘りは評価。しかし、「複数失点はしないようにしないといけない。アグレッシブに戦いながらも守備のところは堅くしていかなければ」と局面で抑えきれなかった守備を反省した。Ｗ杯では過去２失点以上した試合で勝ったことはなく、ＤＦ陣を含め主力７人に負傷者が出ている状況とはいえ、課題が浮き彫りになった。

前半２１分には、一瞬の隙を突かれ、ＭＦアルミロンに絶妙なトラップから左足で先制点を献上した。ＦＷ小川のゴールで追いつくも、その後の好機を生かせず。後半１９分、ＭＦのＤ・ゴメスに頭で決められ、場内は静まりかえった。指揮官は「（一度）追いついた後、押している時間が長かった中、勝ち越し点を奪う力をつけなければいけない」と向上すべき点は多い。９月に約２年ぶりにアジア以外の国と対戦し、相手国のレベルが上がった中、勝ちきれない現実が重くのしかかった。

これまで試合巧者の南米勢とは、Ｗ杯で過去１勝３敗１分けと苦手としてきた。１４日には中３日でＷ杯最多５度の優勝を誇るブラジル戦（味スタ）を迎える。日本が過去２分け１１敗と勝利がなく、王国復権を目指す言わずと知れた強豪国だ。Ｗ杯本大会で優勝を狙う森保ジャパンにとって、第２次政権でワースト更新となる４戦未勝利となれば、その機運もしぼみかねない事態。本大会に向けた準備期間が限られてくる中、ホームで意地を見せたい。（岩原 正幸）