米大リーグ、レッドソックスで外野手として活躍し、阪神でもプレーしたマイク・グリーンウェルさんが死去した。９日、レッドソックスが発表した。６２歳だった。球団によると、甲状腺がんで闘病していた。メジャー１２年間で通算打率・３０３を記録し、９７年に阪神加入。だが、５月１０日・巨人戦で自打球を当て右足甲を骨折すると「神のお告げがあった」と発言し、７試合の出場で退団して現役引退。大きな話題となった助っ人だった。

阪神ファンのみならず、野球ファンの記憶に鮮烈な印象を残した助っ人だった。

グリーンウェルさんは、１９８５年にレッドソックスでメジャーデビュー。主に左翼手としてプレーし、通算１２６９試合に出場して１４００安打を放ち、打率・３０３、１３０本塁打、７２６打点を記録した。オールスターにも２度出場した実績を持つ大物メジャーリーガーとして、鳴り物入りで１９９７年に阪神に加入した。

阪神は９５、９６年に２年連続最下位に沈んでおり、９７年から吉田義男監督を招聘（しょうへい）した。暗黒時代の脱出へ向けて、グリーンウェルさんには当時の球団史上最高額となる約３億６０００万円（推定）の年俸を用意。起爆剤として期待された。

しかし、９７年２月の春季キャンプ中に、米国に残した所用を理由に一時帰国。２月末には再来日予定だった前日に腰と背中の痛みを訴え、米国に残るなど不可解な行動もあった。結局、再来日は開幕後の４月末。さらに５月１０日・巨人戦では右足甲に自打球を受けて骨折してしまう。

すると、退団と現役引退を申し入れて、球団が１４日に発表。「野球を辞めろという神のお告げがあった」という言葉を残した助っ人は、１５日には帰国してしまった。阪神での出場はわずか７試合。２６打数６安打、打率・２３１、０本塁打、５打点だった。

阪神では“お騒がせ助っ人”として名を残したが、２００８年にレッドソックスの球団殿堂入りを果たしているように現地ではスター選手だった。引退後はフロリダ州リー郡で公職も務めていた。

レッドソックスは「私たちはマイク・グリーンウェルの逝去に深い悲しみを覚えています。『ゲイター』（グリーンウェルさんの愛称）は、そのキャリアの全てをレッドソックスのユニホームで過ごし、愛される存在でした」などと哀悼の意をつづった。

◇マイク・グリーンウェル １９６３年７月１８日生まれ。米国ケンタッキー州出身。１９８２年ドラフト３巡目でレッドソックスと契約。１９８５年にメジャーデビューを果たした。１９８８年から２年連続オールスター出場。９７年は阪神でプレー。現役時代は１８３センチ、９３キロ。右投げ左打ち。