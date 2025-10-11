ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第４回は、正捕手としての座を確立した坂本誠志郎捕手（３１）を取り上げる。

ここまで来たら、勝利までの過程は関係ない。エラーをしようが、三振をしようが、ＣＳを勝ち抜いて日本一になればいい。坂本は勝つことだけを求めた。「結果がほしくて、結果を出しにいって、結果が出せるかどうか」。２３年の歓喜、２４年の屈辱と対極を知るからこそ、言葉に重みがあった。

一昨年は梅野の負傷に伴い、ＣＳファイナルＳと日本シリーズは全試合でマスクをかぶった。ＣＳで感じたのは「負けられない」ことへの重圧。２位の広島と大差をつけてのリーグチャンピオンだっただけに、「結構、緊張した」という。

今季は似たような状況となった。２位のＤｅＮＡとは１３ゲーム差のぶっちぎり優勝。大きなアドバンテージがあるように思うが、短期決戦ならではの怖さはある。「（日本一の経験を）生かさないといけない立場の人間だから」。２３年に戦い抜いた、計１０試合。今年も女房役として、フル回転が期待される。

逆に昨季は２位ながらＣＳファーストＳでＤｅＮＡに敗れた。短期決戦で大切なことは、いたってシンプル。「（シーズンと）違うことはできない。普通にやって勝ってきたんだし。目の前の試合に勝つことを考えて野球をやってきたわけだから」。王者として、普段通りのどっしりとした野球をするだけだ。

打撃でも守備でも、内容はどうだっていい。「こうやったら勝てるじゃなくて、勝つためにってことをするしかない。勝ちゃいい」。２３年のＣＳでは２打点を挙げ、２四死球での出塁もあった。日本シリーズも４打点に２犠打。今年の猛虎打線も上位が強力なだけに、下位打線としてのつなぎが鍵を握る。

出塁するためには、四死球でもエラーでも構わない。守りでは「はじいても、落としてもアウトにしたら何でもいい」。とにかく先に２７個のアウトを取り、相手より１得点でも多く挙げればいいと考えている。

フェニックス・リーグには第１クールから帯同し、投手陣の球を受けてきた。１１月の侍ジャパンのメンバーに選出されたように、今や１２球団でも指折りの捕手。「基本的にはやっていることを変えることはないから」。シーズン同様、巧みなリードと、献身的な打撃で短期決戦も勝利へと導く。