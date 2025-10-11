阪神の藤川球児監督（４５）が１０日、「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ（ＣＳ） セ」の共同記者会見に甲子園からオンラインで出席し、１５日から開幕するＣＳファイナルステージ（Ｓ）に向けて意気込みを語った。ＣＳを「秋の最後の大運動会」と表現。ＤｅＮＡ、巨人を含めた３チームでポストシーズンを盛り上げることを約束した。

甲子園のグラウンドでナインが大暴れする姿が待ち遠しい。ようやく１１日にＣＳファーストＳが開幕する。１５日開幕のファイナルＳまで待つ身の藤川監督は「（ＣＳを）秋の最後の大運動会と捉えて、３チームで非常に楽しいゲームにできればなと思います」と声を弾ませた。

「秋はスポーツの季節だから。タイガースの場合は甲子園球場がいっぱいになるだろうし。家で見る方も、早めに帰ってテレビをつけるでしょうから。そういうシーンを作り出せるようにしてくれるでしょうからね」

虎党とともに戦う決戦の秋。以前から繰り返しているように、ポストシーズンはレギュラーシーズンと違う戦いになる。「ペナントレースは自分たちのチーム、球団、組織運営、編成、ファンの方々、全て含めて優位に働かすことができれば勝てる」。ポストシーズンに必勝法はない。「お祭りといいますかね、やってみるまで攻略法なんてない」と言い切った。

史上最速Ｖを決めても、２チームへの警戒心は隠さない。ＤｅＮＡには牧が手術から復帰予定。巨人もケガから復帰した岡本が４番にどっしり座っている。シーズンを振り返れば、結果は紙一重だった。「つばぜり合いのようなゲームになると思う。夏までのチームとは全く違う。楽しみに明日からのゲームを見ていきたい」と力を込めた。

将が誇らしげに見えたのは、ＣＳキーマンの話題の時だ。近本、中野、森下、佐藤輝、大山。すらすらと名前が挙がる。「ディフェンス、走力を含めて、誰が起点になっても戦えるのがうちのチームの強み」と自信たっぷり。不動のレギュラー５人への信頼は絶大だ。

だから、悪天候で主力５人のみやざきフェニックス・リーグ参戦が見送りになっても、泰然自若に振る舞える。貴重な実戦機会が失われたことに「減るというか、やってもないですから。減ってもないし、増えてもいない」とサラリ。宮崎で順調に調整登板を経た投手陣を含めて、リーグ王者の自信は揺るがない。

「相手チームは関係ない。自分たちは自分たちの野球をするだけ」

“秋の大運動会”でも主役は譲らない。本番まで４日。納得のチームに仕上げていく。