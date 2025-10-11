©ABCテレビ

アメリカの人気オーディション番組の決勝に進出して一躍話題になり、紅白歌合戦やCM出演、さらには大阪・関西万博の開会式への出演を果たすなど、いま大注目のダンスチーム、アバンギャルディ。17人のメンバーを率い、プロデュースするのは、バブリーダンスでダンス界を席巻した振付師akaneさん。アバンギャルディがもつ唯一無二のコンセプトについて語ってくれました。

今や全国区で活躍するメンバーたちは、実は全員が大阪在住。大阪のダンススタジオでは、 “シンクロ”と “個性”という両極端の表現をダンスに取り入れた「究極の形」を目指し日々奮闘しています。次のイベント「AVANT JAM 2025」に向け、akaneさんから課題を与えられ、大きな試練を抱えるのはメンバーのseiraさん。はたして彼女はこの高い壁をどう乗り越えるのでしょうか？

レッスン後は、インタビューで彼女たちの日常に迫ります。素顔の彼女たちは明るくてチャーミング。和気あいあいとした女子トークが繰り広げられる中、akaneさんとの関係性、胸のうちに秘めた葛藤も打ち明けてくれました。

さらに、ダンス動画でも世界中から注目されるアバンギャルディ。SNSで“バズる動画”を目指すseiraさんの挑戦、そして彼女のことを心身ともにサポートしている家族との絆にも密着します。また、“ダンスの原点”である母校・登美丘高校を訪れ、青春を捧げた校舎の屋上で、seiraさんが見つめる未来の夢とは…？

そして迎えたダンスイベント「AVANT JAM2025」本番。さまざまな壁にぶつかりながら、理想のダンス・表現を追求してきたseiraさんは、そのパフォーマンスで課題を克服し、輝きを放つのでしょうか？

『LIFE～夢のカタチ～』は、10月11日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）