阪神の藤川球児監督（４５）が１０日、「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ（ＣＳ） セ」の共同記者会見に甲子園からオンラインで出席し、１５日から開幕するＣＳファイナルステージ（Ｓ）に向けて意気込みを語った。ＣＳを「秋の最後の大運動会」と表現。ＤｅＮＡ、巨人を含めた３チームでポストシーズンを盛り上げることを約束した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−いよいよＣＳが始まるという気持ちになる。

「あした（１１日）からなんですね。自分たちはまだなので」

−準備を進めつつ、ＤｅＮＡと巨人の試合を見る。

「久しぶりに野球の試合を見ますね」

−見るポイント。

「ぼやーっと見ます。ぼんやり見ます」

−明日からの練習では実戦形式を。

「明日になれば分かるんじゃないですか。明日からクライマックスが始まりますから。自分たちはいつも通りに」

−中野がＤｅＮＡのケイ警戒を言った時に笑っていた。

「中野が気にしているんだと思って。ホントかどうか分からんけどね。まあ分からん。選手はそう見えているんだろうし、僕は僕の監督としての見え方があるので、やってみてですね」