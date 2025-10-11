

日本の教員の仕事時間は世界最長で、世界標準から大きくズレていることが、10月7日に公表された最新のTALIS （OECD国際教員指導環境調査）でわかった。



TALIS（Teaching and Learning International Survey）とは、学校の学習環境と教員の勤務環境に関する調査で、2008年から5年ごとに行われている。

日本が初めて参加した13年の調査で「日本の先生は世界一忙しい」と明らかになり、国内でも大きく注目されて学校の働き方改革を進めるうねりにもなった。そして18年、24年と、今回で3回目の「教員の仕事時間世界最長」になる。

もう飽きた？「日本の先生は世界一多忙」

TALIS2024によると、日本の小学校教員の仕事時間は週52.1時間、中学校教員は週55.1時間で、前回調査から減ってはいるものの他国より多い。国際平均は小中とも週約40時間、つまり残業がほとんどない状態である。

中学校調査はOECD加盟国等55カ国・地域が参加、うち16カ国・地域が小学校調査に参加。参加国の平均は中学校は27カ国・地域、小学校は12カ国・地域を対象に集計している。



結果を見て、「また先生たちが忙しいという話題ですか。もう飽きたよ」といった冷やかな反応もあるかもしれない。文科省や教育委員会でさえ、そんな感想を持つ人もいるだろう。

だが、教員が忙しすぎる現実を放置していては、人材不足や休職・離職は加速する。それは子どもたちの学びにも悪影響だ。

5年以内に離職する可能性がある20代教員は2割

こうした長時間労働の問題とも関連するが、OECDが公表している日本の詳細なレポートを見ると、日本の教員（中学校）の職務満足度や授業目標の達成度が低いこと、ストレスを非常によく感じる割合が国際平均より高いことなどを問題視している。

◎中学校教師の職務満足度、授業目標の達成度、ストレス、離職意向（30歳未満）



ただし、仕事の従事時間などと比べて、職務満足や授業目標への達成度合いなどは、個々の教員の気持ち、感触をアンケートで回答してもらった主観的なものなので、ほかの国と比べてどれほど意味があるかどうかは、微妙だ。理想が高い人ほど、数字は低く出やすい。

とはいえ、これらの数字が日本の教員の場合、高いわけではないことは気に留めておく必要がある。また、注目したいのは、5年以内に教職を離れる可能性があると回答した30歳未満の教員が約20％いたことだ（国際平均と同程度）。

この設問も可能性があるかどうかを聞いたに過ぎないので、実際に離職するとは限らない。なお、離職は必ずしも悪いことではないが、教員不足・講師不足が続いている昨今の情勢を考えると、離職意向のある教員がそうとういるのは、心配な数字だ。

国内の実績値を参照すると、小中学校教員の離職率は25歳未満で1.64％、25歳以上30歳未満で2.28％で、民間などと比べても非常に低い。とはいえ、わざわざ教員免許を取得しないと就けない職と、民間等を単純比較はできないし、ここ数年で若手の離職が増えている自治体もあるようだから、安心はできない。



どんな場合に教員の離職意向は高まるのか？

OECDが開示しているTALIS2024調査全体の分析を読んでみると、興味深い結果が載っている。

●回帰分析の結果、仕事に全体的に満足している教員は、満足していない教員に比べて今後5年以内に教職を離れたいと考える可能性が5分の1である。この分析は教員の属性（性別、年齢、教育経験年数など）や学校の属性（所在地、社会経済的に不利な家庭が多いかどうか、特別支援を要する生徒の割合等）を統制した上での話だ。

●今後5年以内に教職を辞めたいと考えている教員は、自己効力感（self-efficacy）や授業目標の達成度が低い層（下位25%）に多く見られる一方で、これらのスコアが高い層（上位25%）では割合が低いことも示唆される。

●回帰分析の結果、生徒の規律や行動上の問題は、他の要因（業務量、多様な学習ニーズへの対応、説明責任、教育改革への対応等）よりも、教員の離職意向と強く関連している可能性が高い。生徒から脅迫されたり生徒から暴言を受けたりした教員、もしくは教室の規律維持を「かなり」または「非常に」ストレスの原因だと感じている教員は、そうでない教員に比べて、今後5年以内に教職を離れたいと考える可能性が約2倍である。

●平均すると、給与以外の雇用条件に満足している教員は、仕事全体への満足度が高く、今後5年以内に教職を離れたいと考える可能性が約40％低い。

●平均すると、政策立案者が教員の意見を重視していると「同意」または「強く同意」している教員は、今後5年以内に教職を離れたいと考える可能性が約35％低い。

こうした知見は、日本の教員についても参考になるし、おそらく現場感覚としても合うところも多いのではないか。子どもとの関係がうまくいかず、授業や学級経営に困難をきたすケース等では、休職や離職は増える。

また、日本の教員の実態として、公立学校共済組合「ストレスチェックデータ分析結果報告書」によると、長時間勤務の人は減ってはいるものの、高ストレス者の割合は右肩上がりである（新型コロナで一斉休校のあった2020年を除く）。実際、文科省の調査でも、精神疾患で休職する教員はここ数年、増え続けている。

前述のとおり、TALIS調査の設問は主観的なものなので、解釈には慎重である必要はあるが、日本の教員の自己効力感や職務満足度は低い。前述した分析結果や国内のデータを併せて見ると、日本の教員で今後離職する人が増える可能性は高い。

教えることにはやりがいはある、働く環境・条件が問題

ネガティブな話ばかりではなく、よいところにも注目すると、「教えているときにしばしば幸せを感じる」「熱意をもって教えている」「教えることの面白さややりがいに満足」という回答は9割前後ある。これは国際平均よりどうこうというよりも、十分に高い値と見てよいだろう。



言い換えれば、授業や学級経営が比較的うまく進み、校長や同僚とも関係がよい場合は、日本の教員の満足度やウェルビーイングは低いわけではない。文科省「教員勤務実態調査」（2022年実施）でもワーク・エンゲージメント（活力や熱意、没頭を測定したもの）は高い。

問題は、そうした部分ではないところにある、と考えたほうが妥当だろう。つまり、授業や学級経営につまずいたとき、周りからはあまり助けてもらえず、子どもとの関係もうまくいかない。保護者との関係も悪化する。あるいは業務量が多くて日々余裕がない。何のためにやっているのかよく分からない仕事が増えてきた……。そういう気持ちになっている教員も少なからずいることが、今回のTALISでも示されている。

自己効力感や自分が「大切にされている感」が低くなっている教員（あるいは教員以外のスタッフ職についても同じだが）を、学校としても、政策としても、放置したままにしてしまうと、今後病む人や離職者は増え続けるだろう。

業務時間が世界最長であることも、もちろん大きな問題だ。ほかの先進国のように残業ナシが当たり前にしていくためには、日本ではそもそも、教職員の勤務時間開始前に子どもたちが登校してきて、勤務時間終了後も残っている（部活動や補習など）こと自体がオカシイのだ。

加えて、ここで紹介したように、時間だけではない関連問題にももっと目を向けて、対策を講じる必要がある。

職場内外での育成やサポートは不足していないか。本来、人材育成や困難な学級の支援が大切な校長や教頭に、さまざまな書類仕事や講師探しなどを押し付けて時間を奪っていないか。教員がやらなくてもいい仕事までいろいろと増やしていないか。傾聴が大切とばかり言って、理不尽な要求等に耐え忍ぶことを強いていないか。欠員、人手不足に無策で、残った人に「子どもたちのためですから、ここをなんとか頑張ってください」と精神論ばかり言っていないか。

当たり前の話かもしれないが、今いる教職員たちをもっと大切にしていく政策や取り組み（子どもの登校時間や部活動をどうするかなどの家庭・社会の側の歩み寄りも含め）が、離職防止にもプラスだし、教職を志す人を増やすことにもつながる。

