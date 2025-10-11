地域の子どもたちを招いたプロレスイベントが先月、岡山市北区で開かれました。

【写真を見る】寺の境内でプロレス「ラリアットやチョップ、大技のブレーンバスターも」小学生100人が大声援【岡山】

寺の住職が企画

会場となったのは、なんと寺。現役レスラーの迫力ある戦いに境内は大声援に包まれました。

リングでぶつかり合う屈強な男たち。

子どもたちは真剣な眼差しで応援します。岡山市北区の宗蓮寺で開かれたプロレスリング・ノアのイベントです。

宗蓮寺では、ソフトボールやバスケットボールなど、4つのこども会チームが活動していて、プロレスファンでもある垣本良明住職が、こどもたちに元気と強さを届けたいと企画しました。

（宗蓮寺 垣本良明住職）

「コロナの時に密にはならない練習ができない試合ができない、子供たちがつまらなそうな顔を間近で見たものですから。なにかコロナが明けたらしてあげたいと常々思っていました。見ていただいたら分かるように伸び伸びとしているので、その姿を見て私も嬉しく思っています」

境内に100人の小学生「やられても立ち上がる姿を」

この日、境内には約100人の小学生が集まりました。

試合前には、子どもたちが実際にリングに上がり現役選手とプロレスを体験する時間もー

（参加した小学生）

「初めてだから楽しかった」

（参加した小学生）

「本気のプロレスもいけそう」

（参加した小学生）

「戦いをしたりしたけど、これも人を助けるために使えたら」

（モハメド・ヨネ選手）

「プロレスは暴力ではないので、力を見せて、そしてやられても立ち上がる姿を見せたいと思っている」

ラリアットやチョップ、大技のブレーンバスターも

【リングアナウンス】

「赤コーナー。ミスター・アフロ。モハメド・ヨネ」

登場したのは、今年デビュー30周年を迎えたモハメド・ヨネ選手らノアの精鋭たちです。

ラリアットやチョップ、そして大技のブレーンバスターなど。激しい技の応酬に大きな歓声があがります。

何度倒れても立ち上がる選手たち。その姿は、困難に立ち向かう勇気を次の世代へと伝えていました。

(参加した小学生 ソフトボールチーム所属）

「（選手たちは）最後まで諦めずに頑張っていました。ソフトボールを習っていて最後まで努力して頑張りたいです」

(参加した小学生 バスケットボールチーム所属）

「泣かずに最後までやりたい」

「失敗してもいいから強いチームになりたい」

（モハメド・ヨネ選手）

「いや、最高ですね。子どもたちの笑顔。これがあればどんだけ痛くても頑張れます。また来ます」

プロレスラーの強さ、そして優しさに触れた子どもたち。地域の未来を担っていきます。