「完璧な選手」田中所属リーズの補強候補に日本代表アタッカーが浮上！「ベストプレーヤーとなる」
田中碧が所属するプレミアリーグの古豪リーズの補強候補として、日本人選手が浮上した。
リーズの専門サイト『Leeds United News』はこの夏、フライブルクでプレーしてした堂安律の獲得を進言した。だが周知のとおり、日本代表MFはフランクフルトに移籍している。
Leeds United Newsは「ドウアンはカオル・ミトマとともに、エキサイティングな日本のベストプレーヤーのひとりだ。リーズにとって完ぺきだっただろう。だが、タケフサ・クボもいる」と、今度はレアル・ソシエダの久保建英を狙うべきと続けた。
「リーズはクボを望んでいた。１月に彼の獲得に乗り出すなら、彼はリーズのベストプレーヤーとなるだろう。評価額は3000〜4000万ユーロ（約51億〜68億円）。だが、ソシエダとの契約は2029年までだ。リーズは取引実現にトライしなければならない」
同メディアは「攻撃陣を完成させられる選手、パズルの最後のピースを議論する際、リーズにとって条件を完璧に満たす選手がクボだ」と、日本代表MFを称賛している。
「見事な個人技とセットプレーの能力でこじ開けられる力は、現在のチームに完ぺきに合うだろう。クボはハリー・ウィルソン（フルアム）やファクンド・ブオナノッテ（チェルシー）より１〜２段レベルが上。クオリティーで上回り、（金銭的に）リーズが確保できるかもしれない、確保すべき選手だ」
もちろん、だからといってリーズ移籍に向かうかどうかは別の話となる。ただ、久保の去就が常に取りざたされ、以前からプレミアリーグ挑戦の可能性がうわさになっているのも確かだ。冬、あるいは来夏のマーケットで何か動きはあるのか。続報が待たれる。
【記事】日本代表の10月シリーズ招集メンバー27人はこうなる！34歳DFが１年ぶりに復帰か。久保建英が選外濃厚な２列目はどうなる？ 三笘薫が故障なら代役は…
