£Á£í£Â£é£ô£é£ï£õ£ó¡¦¿¿µÝÌÒÇ·¡¡¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡È¼ê²¼¤Ç¤¤¿¡É¤Ë¡ÖÆ¬¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×
¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦£Á£í£Â£é£ô£é£ï£õ£ó¤Î¿¿µÝÌÒÇ·¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö°ìÉÙ»Î²Ø»Òµí¾Ç¤²¥ë¥®¡¼¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£µ¡Á£±£¸Æü¡¢Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¡£¤Û¤«Åìµþ¸ø±é¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢±©Ìî¾½µª¡Ê£µ£·¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡³¨ËÜºî²È¡¦¤¿¤Ê¤«¤·¤ó»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Ï¯ÆÉ·à¡£¿¿µÝ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬£²¿Í¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤Î¡Ö¤¿¤±¤æ¤¡×¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¤¿¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£±¿Í¡È¼ê²¼¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¿¿µÝ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤é¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤¢¤Î¤Ø¤ó¤ÏÁ´°÷¡È¼ê²¼¡É¤ä¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¿¿µÝ¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ëÌ¾Á°¤¬¡¢ËÍ¤ÎÆ¬¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£