◆まずは新内閣の発足を急ぎたい◆

自由貿易体制が崩壊の危機にあり、戦争も絶えない。

国際情勢が混沌（こんとん）とし、国内の政治の安定が最も必要な時に、肝心の連立政権が解消される痛手は計り知れない。

それでも衆参両院で第１党である自民党は、新内閣の発足に向けて手を尽くす必要がある。山積する内外の課題に対処する体制を整えなければならない。

公明党が自民党との連立政権から離脱することになった。自民の高市総裁との与党党首会談で、斉藤代表が伝えた。

◆四半世紀の関係に幕

自公両党は１９９９年１０月、連立を組んで以来、民主党政権時代を挟んで２６年にわたって日本の政治を主導してきた。その枠組みの解消は、政治の大きな転換点と言えるだろう。

斉藤氏は、連立離脱を決めた最大の理由に、「政治とカネの問題」を挙げた。自民の派閥の政治資金規正法違反事件で、収支報告書に不記載のあった議員を選挙で推薦したことが公明に不利に働いた、と考えているようだ。

斉藤氏は党首会談で、連立維持の条件として規正法改正に賛同することを高市氏に要求した。具体的には、企業・団体献金を受け取ることができる対象を、党本部と都道府県単位の組織に限定するよう求めた。

だが、公明は今春、収支報告書をオンラインで公開する党支部については献金の受け取りを認めることで、自民、国民民主両党と合意していたはずだ。

要求のハードルを上げたのは、自民がのめないことを承知で、連立離脱のもっともらしい理由を作りたかったようにも映る。

派閥の規正法違反事件は、東京地検特捜部が捜査を尽くし、司法の場でほぼ決着がついている。不記載のあった議員は、衆参両院の選挙で有権者の審判も受けている。これ以上蒸し返しても、新たな進展は望めないだろう。

高市氏は会談後、「党内に持ち帰って対応したいと返事をしたが、一方的に離脱を伝えられた」と不満を隠さなかった。

ただ、高市氏が公明党への配慮を欠いていたことも否めない。

斉藤氏との会談に先立ち、高市氏は国民民主党の玉木代表とひそかに会っていた。本来なら斉藤氏と連立合意を交わした上で、連立の拡大に動くのが筋だろう。

高市氏が党人事で、公明党と、支持母体の創価学会に強いパイプを持っている菅元首相を副総裁から外したことも、公明側に不信感を与えたようだ。

公明は連立を離脱することで独自色を出し、党勢を回復しようという狙いがあるとみられる。

だが、創価学会員の高齢化は深刻で、立て直しは容易ではないとされる。２００４年に８６０万票あった公明の参院選比例票は、今夏の参院選では、４割減となる５２０万票にまで落ち込んだ。

自民にとっても、衆院の各小選挙区で２万票あるとされる公明票を失う影響は大きい。

◆政局は波乱含みとなる

自公の連立解消により、政局は波乱含みの展開となる。当面の焦点は、近く召集される臨時国会での首相指名選挙の行方だ。

自民は衆院で１９６議席を持つ第１党のため、高市氏が首相に選ばれるとの見方が多い。

しかし、仮に立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の３党が首相候補を一本化した場合、計２１０議席に達し、自民を上回る。

多くの野党が一致して首相を選出した例としては、１９９３年に発足した細川政権がある。自民を除いて７党１会派が協力した。

今回、立民は国民民主の玉木代表を首相候補の「有力な選択肢」に挙げ、野党各党に協力を呼びかけている。玉木氏は野党の統一候補になることに意欲を示したが、今後の展開は見通せない。

◆外交日程は待ったなし

今月下旬以降は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議や、トランプ米大統領の来日など外交日程が目白押しだ。

新首相が決まらず、石破現首相が重要な外交日程に臨むようなことになれば、日本は国際的な信用を失う。一刻も早く、新しい内閣を発足させるべきだ。

仮に高市氏が首相となっても厳しい政権運営は避けられまい。

高市氏は臨時国会で、物価高対策を柱とした補正予算案や、ガソリン税の暫定税率を廃止する法案の成立を目指す考えだ。

いずれの政策も、実現するには野党の協力が不可欠だが、財源を棚上げして野党の言い分をのむだけでは、支持を失いかねない。