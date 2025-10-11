ソニックのぬいぐるみやリカちゃんのフィギュア販売

三菱商事は、アニメや漫画などの知的財産（ＩＰ）を国内外に流通させる「コンテンツ事業」に本格参入する。

米国で日本の人気キャラクターのグッズ販売を行う店舗を展開する計画で、政府がコンテンツ産業の強化を掲げる中、日本が持つソフトパワーを新たな収益源に育てたい考えだ。

１１月にゲーム大手のセガ、玩具大手のタカラトミーと共同で、米ロサンゼルスに実験店舗を出店する。セガの人気キャラクター「ソニック」のぬいぐるみや、タカラトミーの着せ替え人形「リカちゃん」のフィギュアなど、両社のＩＰを活用した商品を販売する。両社のグッズを景品としたクレーンゲームやカプセル入り玩具販売機も約１００台設置する。

３社は今年１月、海外でのＩＰ事業展開に向けた覚書を締結し、今回の出店は第１弾の事業となる。若者を中心に日本のアニメやゲームセンターが人気の米国で収益性を見極めたうえで、２０２６年度以降に全米で数百店規模の出店を目指す。中長期的には、日本のアニメ人気が高いアジアや欧州への出店も視野に入れる。

経済産業省によると、世界のコンテンツ産業の市場規模は約１３５兆円と、石油化学や半導体を上回る巨大産業となる。政府はコンテンツ産業を新たな「基幹産業」と位置づけ、３３年までに海外売上高を現在の３倍超にあたる２０兆円に拡大する目標を掲げる。

近年は動画配信を手がける外国企業が日本のＩＰに投資し、映像化や商品化の権利を獲得して収益を上げるケースが相次ぐ。海賊版や偽グッズの流通も問題となっており、ＩＰ収益の流出を防ぐため、商社など日本企業による海外展開や権利管理の重要性は増している。

三菱商事は今後、国内外で人気の漫画やアニメのＩＰを持つ企業との協業を広げるとみられ、コンテンツ事業の拡大を図る方針だ。海外での事業開発や現地でのネットワーク構築に強みを持つ総合商社としてＩＰの販路拡大を担えば、日本のエンターテインメント産業の収益力強化につながることも期待される。