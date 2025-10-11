土砂災害を引き起こす恐れがある高速道路敷地外の斜面について、高速道路３社が内規に反し、自治体などと必要な防止策を協議していなかったことが会計検査院の調査でわかった。

検査院は、危険性の判断基準にも問題があると指摘した。

東日本と西日本、中日本の高速道路３社は、落石や土砂崩れを防ぐ柵などを道路沿いに設置している。一方、敷地外は内規の「災害点検要領」に基づいて危険性がある斜面を指定し、管理する自治体などに対応を働きかけることになっていた。検査院が３社の全９２の出先事務所を調べたところ、危険な斜面のある７２事務所すべてで協議の記録を確認できず、うち６３事務所は相手先の自治体なども把握していなかった。

敷地外の斜面が原因となった通行止めは、２０１９〜２３年度に全国１３か所で起きている。復旧までに最長で２３日間を要し、工事費は計１２４億円に上った。

事前に指定していたのは、１９年に地滑りが発生した佐賀県武雄市の長崎自動車道だけだったことも判明した。検査院の調査で、残る１２か所のうち４か所は都道府県が土砂災害警戒区域に定めていたといい、検査院の指摘を受けた３社は新たに２９０か所を危険な斜面と判定した。３社は取材に「協議はした」とする一方、「対策につながらなかった」などと説明している。

九州大の三谷泰浩教授（地盤工学）は「土砂災害の予測は難しいが、３社は自治体などと共同で点検を進め、優先順位をつけながら対策を進めていく必要がある」と話している。