¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¸«¤¨¤¿à¼ý³Ïá¤Èà²ÝÂêá¡¡ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬Ê¬ÀÏ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Ë¤¯¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤Ë£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆîÊÆ¶þ»Ø¤Î·ø¼é¤ÇÌÄ¤é¤¹Áê¼ê¤Ë£Æ£×¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£²£¸¡á£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤¬ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ëà¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥´¡¼¥ëá¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£·¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢£Æ£×¿Ø¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼ý³Ï¤Ëµó¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾®Àî¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£Á°È¾£²£±Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿£µÊ¬¸å¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á£±£±»î¹ç¤Ç£±£°¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢£¸·î¤Ë»àµî¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Î£±£²»î¹ç¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜÂåÉ½»Ë¾åºÇÂ®¤Î£²·å¥´¡¼¥ëÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Àî¤Ï¡¢³øËÜ¤µ¤óÄ¶¤¨¤Ë¡Ö°ì´î°ìÍ«¤»¤ºÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¼«¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î³èÌö¤Ë¾åÅÄ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾£´£´Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÇÔÀï¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë¤Ù¤£Æ£×¤¬¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤·¤¿·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀÎ¤«¤é·ø¼éÂ®¹¶¤¬»ý¤ÁÌ£¡£ÅÁÅýÅª¤Ë¶¯¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ³Ê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²æËý¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Ë¤¯¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½£²¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£¡Ö¾®Àî¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤ÎÂ®¤µ¡¢È½ÃÇ¤ÎÂ®¤µ¤¬¿¤Ó¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¡£¶Í¸÷³Ø±à¹â»þÂå¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¥¤¯¤µ¤µ¤ä¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¾åÅÄ¤â¥ª¥é¥ó¥À¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢£²¿Í¤Îº£¸å¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÉðÅÄ»á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¬¤Çº£²óÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Î·ê¡£¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Îµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤Ö¤¹ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´°÷¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯´¶¤¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÆîÊÆÀª¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤º¤ë¸¤µ¡¢·èÄêÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢£±ÂÐ£±¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤È¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÁ°¤«¤éÍè¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïà²¦¹ñá¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£