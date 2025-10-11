A¤§!groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¡ÂáÊá¤ÇÃÙ¹ï¥°¥»¾ø¤·ÊÖ¤·¡¡µ¯ÍÑ¤Ë¿µ½Å°Õ¸«¤â
¡¡¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á£±£²Æü¿¼Ìë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë´ØÅì½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î£Ñ¡õ£Á¤§¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¢¿¼Ìë£±»þ£²£µÊ¬¡Ë¤ÏÁð´Ö¤ò½ü¤¯£´¿Í¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£¹Æü¤Ë¤Ï£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ø³«¤Þ¤Ç¤ËÉüµ¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð±Ç²è¤¬¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áð´Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎàÁÇ¹Ôá¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤êÁÇ¹Ô¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼õ¤±¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¶¯¤¯¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Éüµ¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤«¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æµ¯ÍÑ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤«¤éÂçÌÜ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ïµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£²þ¿´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£