¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û»°±º¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º£µÇ¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ª¡¡£±£±Æü¤Ë£Ã£Ó³«Ëë
¡¡»°±º¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º£µÇ¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ö²¼¹î¾å¡×ÆüËÜ°ì¤Ï¤Ê¤ë¤«¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¸«¤¿¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤¦¡£
¡¡£¹¡¢£±£°·î¤Î£²£´»î¹ç¤Ç£±£·¾¡£¶ÇÔ£±Ê¬¤±¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸«¤»¤¿Àª¤¤¤ÏËÜÊª¤À¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿²ÜÌ¾¤ÏºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç£³£³»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿¡£½ÐÎÝÎ¨¤Î¹â¤µ¤È½ÓÂ¤¬Éð´ï¤Ç¡¢¹¥Ä´¤Î£²ÈÖ·¬¸¶¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡£¸·î°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì£³£³»î¹ç¤Ç£±£´ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£³£³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åû¹á¤Ï¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£Ãæ¼´¤¬¹¥µ¡¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÁö¼Ô¤ò¤«¤¨¤¹·Á¤¬À°¤Ã¤¿¡£º¸¼ê¿Æ»Ø¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢Î¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿¼ç¾¤ÎËÒ¤âÂÔË¾¤Î¹çÎ®¡£¼ã¤¤ÎÓ¡¢ÀÐ¾å¤ÎÆóÍ·´Ö¤ÏÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï¥¨¡¼¥¹Åì¤¬£±£´¾¡¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¡££²·å¾¡Íø¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£´¤ÇµåÃÄÎòÂåºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥±¥¤¤â²Ã¤¨¤¿ÀèÈ¯£³ËÜÃì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·ÑÅê¤âµÜ¾ë¤äÃæÀî¤¬Íê¤â¤·¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¡£²áµî¡¢²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤È£²£²Ç¯¤Î£²ÅÙ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¤¤µ²±¤âÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¡£µð¿Í¤È¤ÎÂè£±Àï¤Ï£±£±Æü¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤È¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÄºÅÀ¤ËÄ©¤à¡£