¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥å¥ê¥¢à¤¢¤ï¤ä¶âÀ±á¤Î¾ìÌÌ¤â¡ª¡¡½÷»ÒºÇ¹âÊö²¦¼Ô¥³¥ó¥ÓÁê¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥°Ç®Àï¤ÇÆùÇö
¡¡£×£×£Å¤Î½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÇàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¡¢½÷»ÒºÇ¹âÊö²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¤òÁê¼ê¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£¶·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¡¢£··î¤Ë¤Ï¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÂåÍý¿Í¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²ó¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢£Ð£Ì£Å¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤Ç½÷»Ò¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë£×£×£Å½÷»Ò²¦¼Ô¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤È¡¢½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤ÎÎ¾ºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤ò½±·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡õ¥¥¢¥Ê¤¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡õ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î£²Âç²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¤È¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡£¥¥¢¥Ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¥ï¡¼¥¯¤¬ºã¤¨¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ò¥í¡¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó½êÂ°¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¤Î²¦¼ÔÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¥¥¢¥Ê¤«¤é¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¡Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ë¡¼¡Ë¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¥«¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯Îõ¤ÊÇË²õÎÏ¤Ç¡Ö¤¢¤ï¤ä¡×¤Î¾ìÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤¿¥¥¢¥Ê¤¬Êá¤Þ¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥«¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¾ì³°¤ËÅ¾Íî¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¥¢¥Ê¤¬¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥×¥ê¥Æ¥£¥¨¥¹¥È¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¨¥Ð¡¼¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¡£¥¸¥å¥ê¥¢¡õ¥¥¢¥Ê¤ÏºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ËÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢£²¿Í¤ÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤ËàÄ©Àï¼Ôá¤È¤·¤Æ¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡££Õ£Ó²¦¼Ô¤«¤é£×£×£Å²¦¼Ô¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£